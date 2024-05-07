مدافع بيراميدز يجري عملية جراحية في الوجه

يجري أسامة جلال مدافع فريق نادي بيراميدز عملية جراحية في الوجه، اليوم، بإحدى المستشفيات بعد إصابته القوية بالوجه إثر التحام قوي من جانب لاعب فيوتشر في المباراة التي جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

وحقق بيراميدز الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة ٢١ من بطولة الدوري، ليبتعد الفريق بصدارة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى ٤١ نقطة.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن أسامة جلال تعرض لالتحام قوي من جانب لاعب فيوتشر بمرفق اليد في الوجه، وعلى الفور توجه للمستشفى وأجرى أشعة مقطعية على الوجه.

شدد المنيري على أن الأشعة أثبتت إصابة أسامة جلال بكسر في عظام الوجه إثر الالتحام القوي، وتقرر أن يجري جراحة عاجلة اليوم في مكان الإصابة، وفي ضوء تلك الجراحة سيتحدد مدة غيابه عن مباريات الفريق.