المصري: نتعرض للخسارة في الدوري «بفعل فاعل»

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أعرب رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، عن استيائه من الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، التي أقيمت مساء الإثنين في الدوري.

قال رجب عبد القادر خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" للأسف هناك أخطاء تحكيمية كبيرة تشهدها مباريات المصري، لقد تعرضنا للخسارة في الدوري خلال مباريات سابقة بـ فعل فاعل."

أضاف:" للأسف الأخطاء التحكيمية تسببت في خسارتنا عدد من النقاط بالدوري، ويجب أن تتدخل رابطة الأندية لحل أزمات التحكيم المصرية لأنها تؤثر على مجهود الأندية واللاعبين".

أتم:" تقنية الفيديو لم تقدم أي إضافة لكرة القدم المصرية ، وسنظل ندعم الفريق بكل قوة ونأمل في التأهل للمشاركة الإفريقية في الموسم المقبل".