جولة ليلية لمحافظ الغربية لتفقد أعمال الرصف فى كفر الزيات

إطلاق تسعة صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل أحدها يصيب مصنعًا

إطلاق قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل وسط توتر في المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة في نابلس لمؤازرة أهل القدس بعد اقتحام الأقصى والاعتداء على المرابطين فيه