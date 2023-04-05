فعاليات ليالي رمضان بشمال سيناء تجوب العريش والشيخ زويد وبئر العبد

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى.

وعقد قصر ثقافة العريش محاضرة ثقافية بعنوان "كل ايه ولها حكاية" نفذتها صفاء عبد العزيز موجه أول بالأزهر الشريف، وتحدثت عن القصص والحكايات التى تم ذكرها فى القرآن الكريم مثل قصة سيدنا سليمان، والهدهد، والنملة، وفيل أبرهة، وأهل الكهف، قائلة إن كل هذه القصص للعبرة والعظة.

وأدار الندوة الفنانة إيناس سمير مدير القصر، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح محاضرة ثقافية بعنوان "رحلة إلي الجنة" حاضرها سليمان سالم، وإشراف مدير المكتبة عبدالسلام سالم،َ نظمها مشرف النشاط مسعود نصار.

كما نظم بيت ثقافة ٣٠ يونيو أمسية شعرية للمنشد ياسر عودة بقصائد شعرية حول روحانيات شهر رمضان، أعدها سليمان منصور مدير البيت، كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة ورشة فنية فى "الرسم" حول المناطق الأسرية فى مصر بتوجية من جمال إبراهيم مدير المكتبة.