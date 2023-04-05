بولندا تستقبل 20 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء، وصول 20 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير 2022 إلى أكثر من 10.88 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة -حسبما ذكر راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن حوالي 27 ألفا و800 شخص غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم تجاوز 9 ملايين شخص.

وكانت بولندا قد مررت -في شهر مارس 2022- مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.