الرئيسان البولندي والأوكراني يلتقيان في وارسو لبحث الأمن والعلاقات الثنائية

أجرى الرئيس البولندي أندريه دودا ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، محادثات لبحث الأمن والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر راديو بولندا، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن المحادثات الثنائية بين الرئيسين بدأت في القصر الرئاسي في وارسو، في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي لبولندا.

بدوره، قال مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية مارسين برزيداتش، قبل الاجتماع بين الزعيمين، إن رئيسي الدولتين سيناقشان النطاق الكامل للعلاقات البولندية - الأوكرانية، بما في ذلك السياسة الأمنية وإجراء المزيد من الحوار السياسي، بالإضافة إلى عدد من القضايا التاريخية التي ظلت لسنوات شائكة في العلاقات بين الجانبين.

وأضاف برزيداتش، أنه المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا، بعد اجتماعهما؛ لإطلاع الصحفيين على نتائج المحادثات.

ومن المتوقع أن يشارك زيلينسكي، في وقت لاحق من اليوم، في منتدى أعمال ثنائي في وارسو، ويلتقي رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي؛ لمناقشة دور بولندا في إعادة إعمار أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية، ومشتريات كييف المزمعة من المعدات العسكرية البولندية، بما في ذلك المركبات المدرعة من طراز "روسوماك".

وفي موسكو، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، إن فرص استئناف العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت" ليست كبيرة ومحكوم عليها بالفشل، مشيرا إلى أن واشنطن وموسكو حاليا في مرحلة صراع ساخن.

وأضاف ريابكوف أنه من وجهة نظر الاستعادة الافتراضية لعمل معاهدة ستارت لا أعتقد أن الفرص كبيرة.

وتابع أن "الولايات المتحدة لم تظهر استعدادها لتغيير مسارها العدائي بشدة تجاه روسيا، لذا فإن المعاهدة محكوم عليها بالفشل".

ولفت إلى أن روسيا والولايات المتحدة "تجاوزتا بالفعل مرحلة الحرب الباردة في علاقاتهما، وهما الآن في مرحلة صراع ساخن، ونشهد انخراطا مباشرا للولايات المتحدة في حرب هجينة مع روسيا في اتجاهات مختلفة".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع سابقا قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها "ستارت -3".