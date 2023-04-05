 غدا.. تشييع جثمان مدير أمن بورسعيد نت مسقط رأسه في سوهاج - بوابة الشروق
الأربعاء 5 أبريل 2023 11:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من تفضل لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

النتـائـج تصويت

غدا.. تشييع جثمان مدير أمن بورسعيد نت مسقط رأسه في سوهاج

اللواء مدحت عبد الرحيم
اللواء مدحت عبد الرحيم
محمد عبد المجيد
نشر في: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 11:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 11:04 م

 

بكامل الحزن والأسى والصدمة برحيل ابن قريتهم يستقبل أهالى قرية الحريدية التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، جثمان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن محافظة بورسعيد، الذي لقي مصرعه في حادث صباح يوم الأربعاء؛ جراء انقلاب سيارته الملاكى، بعدما اختلت عجلة القيادة بيده وفقا للتحقيقات الرسمية ليصطدم بجدار خرسانى.

زسيُدفع الجثمان في مسقط رأس الراحل، وسط عائلته، وسيُشيع الجثمان فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس من المسجد الكبير بقرية الحريدية على طريق أسيوط سوهاج "الجسر الحربي"، وفقا لتصريحات حسن محمد، أحد أبناء القرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك