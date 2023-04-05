بكامل الحزن والأسى والصدمة برحيل ابن قريتهم يستقبل أهالى قرية الحريدية التابعة لمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، جثمان اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن محافظة بورسعيد، الذي لقي مصرعه في حادث صباح يوم الأربعاء؛ جراء انقلاب سيارته الملاكى، بعدما اختلت عجلة القيادة بيده وفقا للتحقيقات الرسمية ليصطدم بجدار خرسانى.

زسيُدفع الجثمان في مسقط رأس الراحل، وسط عائلته، وسيُشيع الجثمان فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس من المسجد الكبير بقرية الحريدية على طريق أسيوط سوهاج "الجسر الحربي"، وفقا لتصريحات حسن محمد، أحد أبناء القرية.