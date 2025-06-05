وزير العمل يؤكد لرئيس الاتحاد العالمي للتوظيف جاهزية الدولة لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة

-جبران يستعرض جهود تطوير منظومة التدريب المهني والتشغيل



-المسئولة الدولية: مُكونات سوق العمل في مصر جاهزة لتقبل التحولات في عالم التوظيف

-دراسة تشكيل لجنة مشتركة ومذكرة تفاهم بين الطرفين

التقى وزير العمل محمد جبران، بمقر البعثة المصرية، مع بيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المُرافق لها؛ لبحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"الإتحاد" في المجالات المُشتركة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف.

واتفق الجانبان، على تشكيل لجنة مشتركة للتواصل ودراسة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، مؤكدًا جاهزية الدولة المصرية لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة، مشيرا إلى التطوير المُستمر في وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج بعد منحهم شهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة حقيقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح "جبران"، أن الوزارة مُستعدة لتوفير طلبات التوظيف وبالمهارات العالمية، كما استعرض بعض الإجراءات الخاصة بملف التشغيل والتوظيف منها الاستعدادات الجارية لإصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وكذا إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط، وتشغيل القوى العاملة لمشاركة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في رسم السياسة العامة للتشغيل، وربط التشغيل باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.

كما أشار وزير العمل، إلى التحقق من توافق العمل مع خبرة العامل أو مهاراته أو مؤهلاته العلمية من خلال التحقق من قياس مستوى مهارته ومنحه ترخيص لمزاولة المهنة، وعدم احتكار الدولة للتشغيل والترخيص لوكالات الاستخدام في ممارسة عمليات التشغيل بالداخل والخارج مع وضع الضوابط اللازمة للإشراف والرقابة عليها، وتشجيع وكالات الاستخدام على فتح أسواق عمل جديدة بالخارج.

ولفت إلى أن قانون العمل الجديد، حدد حالات إلغاء ترخيص الشركة على سبيل الحصر، ولم يترك ذلك للقرارات الوزارية لتوفير الحماية والضمانة والأمان للشركات في ممارسة عملها ومن ناحية أخرى ضمان التزامها بالقانون، وكذلك تنظيم عمليات التشغيل الإلكتروني لضمان جديته من ناحية وإنشاء قواعد بيانات حقيقية لنتائجه.

من جانبها قدمت بيتينا شالر، شرحًا عن إمكانيات وخدمات الاتحاد الدولي للتوظيف، مشيدة بجهود وزارة العمل في منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وقالت إن سوق العمل المصري واعد للغاية نظرًا لحجم الأيدي العاملة بها خاصة من الشباب.

وأشارت إلى أن مُكونات سوق العمل في مصر جاهزة لتقبل التحولات في عالم التوظيف وأنه جاذب للاستثمار يتوفر فيه كل مقومات النجاح وهو ما يفسر إقدام الشركات العالمية للاستثمار فيه.