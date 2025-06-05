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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على منصة "إكس".

وأشار البيان، إلى أن أردوغان وإبراهيم بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا وماليزيا والقضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن أردوغان أكد خلال الاتصال أن تركيا وماليزيا ستواصلان تطوير علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات.

وفي ختام الاتصال، هنأ الرئيس أردوغان رئيس وزراء ماليزيا بحلول عيد الأضحى المبارك الذي يحتفل به المسلمون غدا الجمعة.