دويتشه بان الألمانية تبدأ محاولة جديدة لبيع قطاع الخدمات اللوجيستية

قالت مصادر مطلعة إن شركة السكك الحديدية الألمانية العملاقة "دويتشه بان" تطلب حاليا من مجموعة مختارة من الشركات لتقديم عروض جديدة غير ملزمة لشراء شركة الخدمات اللوجيستية التابعة لها دي.بي شينكر التي يمكن أن تصل قيمتها إلى 15 مليار يورو (16 مليار دولار).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر القول إن دويتشه بان المملوكة للدولة ستطلب من الشركات المؤهلة تقديم عروض مؤكدة أواخر الشهر المقبل، مشيرة إلى أن قائمة الشركات تضم دي.إس.في وأيه.بي موللر ميرسك وإم.إس.سي ميديتريان شيبنج. كما دعت الشركة الألمانية شركة النقل البحري السعودية بحري ومجموعة القابضة الإماراتية المالكة لشركة مجموعة موانئ أبوظبي لتقديم عروضهما.

وأشارت المصادر إلى أن اتحاد شركات (كونسورتيوم) يضم سي.في.سي كابيتال بارتنرز وكارليل جروب مازال يسعى لشراء شركة الخدمات اللوجيستية في حين انسحبت شركات الاستثمار المالي الأخرى من السباق على شراء الشركة الألمانية.

وفي الشهر الماضي، قالت دويتشه إنها ستعقد الصفقة إذا كانت مجدية اقتصاديا فقط. في الوقت نفسه ستحتفظ دويتشه بان بحصيلة البيع لاستخدامها في الحد من ديونها. ومن المتوقع اتمام الصفقة في العام المقبل.

في الوقت نفسه، مازالت شينكر تعاني من تداعيات تباطؤ الاقتصاد حيث أعلنت تراجع أرباح التشغيل خلال العام الماضي بنحو 700 مليون يورو إلى 1ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار).

كما أعلنت شينكر تراجع إجمالي حجم أعمالها بنحو 9 مليارات يورو إلى 1ر19 مليار يورو خلال العام الماضي.

يذكر أن مجلس إشراف دويتشه بان أمر المجموعة بدراسة وإعداد صفقة لبيع 100% من أسهم دي.بي شينكر.