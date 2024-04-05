أكد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي أنه استعان بطبيب نفسي قبل الانتقال للأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة الحياة: "الطبيب النفسي أساسي في حياة أي بني آدم؛ هناك أشياء يفهمها أكثر منا وتحدث معي عندما انتقلت للنادي للأهلي".
وأضاف: "الطبيب النفسي ساعدني كثيرًا خلال الفترة الماضية أن (أمسك أعصابي) وردود فعلي، أنا من قررت الذهاب لطبيب نفسي وأول عيب صارحت به الطبيب أنني عصبي".
وتابع: "رسالتي لجماهير الأهلي؟ سأسعدكم وإن شاء الله نُسعدكم ببطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري وبطولات كثيرة.. وشكرًا للدعم وأنكم في ظهري".
وأتم إمام عاشور تصريحاته قائلًا: "أوجه كلمة للشعب المصري بأننا سنعمل على إسعادكم في وجود حسام حسن بالتواجد في كأس العالم وبطولة كأس أفريقيا".