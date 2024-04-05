ضبط طن أسماك مملحة و420 كيلو أسماك مدخنة منتهية الصلاحية وتحرير 60 محضرا تموينيا بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وذكرت بلبع في بيان لها اليوم

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية أسفرت عن:

بمركز إدكو، تم ضبط طن أسماك مملحة و420 كيلو أسماك مدخنة منتهية الصلاحية وطن أسمنت مجهول المصدر.

وفى مركزى أبو حمص ورشيد تم ضبط 14مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركزي إيتاي البارود وكوم حمادة، تم ضبط 7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و13 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، بالإضافة لتحرير محضر بيع إسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمي.

وبحملات مماثلة بمركزى دمنهور وبدر تم ضبط 17 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز تصرفت في 75 شيكارة دقيق بلدى مدعم و6 مخابز قامت بتجميع 65 بطاقة تموينية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.