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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية اليوم الجمعة أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس الأمة 2024 في جميع الدوائر بلغت 1ر62%، كاشفة أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 518 ألفا و 365 ناخباً وناخبة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاستشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) المستشار صالح الحمادي سلامة مجريات العملية الانتخابية وصونها من كل ما يمس نزاهتها.

وقال الحمادي في تصريح صحفي إن عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2024 جرت في وقت سابق من يوم الخميس تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة ميدانية من أعضاء اللجنة الاستشارية والمراقبة الفعالة من منظمات المجتمع المدني وجمعيات النزاهة والشفافية بما يكفل توفير الضمانات التي تحقق سلامتها.

وأغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي الـ18 (أمة 2024) أبوابها في تمام الـ12 من ليل اليوم الخميس تمهيدا لبدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس للسنوات الأربع المقبلة.

واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة إذ انطلقت في تمام الـ12 ظهرا (0900 بتوقيت جرينتش)في خمس دوائر انتخابية وجرت وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد لاختيار 50 عضوا من بين 200 مرشح ومرشحة.