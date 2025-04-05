مانشستر سيتي يودع دي بروين بحفل تكريم بعد مسيرة حافلة بالإنجازات

أعلن مانشستر سيتي عن تنظيم حفل تكريم للاعبه كيفن دي بروين، احتفاءً بمسيرته الرائعة مع النادي، بعد أن أعلن يوم الجمعة عن رحيله بنهاية الموسم الحالي.

ويغادر دي بروين، البالغ من العمر 33 عامًا، مانشستر سيتي كواحد من أعظم لاعبي النادي في تاريخه، حيث حقق العديد من الألقاب مع الفريق أبرزها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة الأندية 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرة، وكأس العالم للأندية مرة.

وأشار مانشستر سيتي في بيان رسمي إلى أن "النادي سيودع كيفن دي بروين وداعًا مؤثرًا هذا الصيف مع انتهاء عقده، منهيا مسيرة استمرت 10 سنوات مليئة بالإنجازات". وأضاف البيان: "اللاعب البلجيكي، الذي يُعد من أساطير كرة القدم العالمية، شارك في 413 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل خلالها 106 أهداف، ليصبح أول لاعب وسط في تاريخ النادي يصل إلى 100 هدف منذ كولين بيل".

وتابع البيان: "سيأخذ النادي وجماهيره بعض الوقت لتقديم التحية والوداع المناسبين لواحد من أعظم اللاعبين الذين مروا على تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

يُذكر أن الشكوك ما زالت تحيط بمشاركة دي بروين في كأس العالم للأندية المقررة في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، إذ أن عقده سينتهي في 30 يونيو، بينما ستكون قد أُقيمت 3 مباريات من البطولة قبل ذلك التاريخ. وبالتالي، سيتعين على اللاعب التوصل إلى اتفاق مع النادي لتمديد عقده بما يسمح له بالمشاركة في بقية المسابقة إذا أراد ذلك.