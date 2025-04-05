إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة نصف نقل بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية )، أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة بالطريق الزراعي، وبالإنتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة نصف نقل نتيجة إختلال عجلة القيادة أمام قرية كفر مساعد بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم وهم كل من:" محمد أحمد دياب، 23 عامًا، محمد فتحي فرج، 25 عامًا، حامد السيد محمد محمد، 17 عامًا، محمد عبد المعطي محمد، 29 عامًا "، وجميعهم مقيمين بمركز الرحمانية، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.