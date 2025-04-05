عمرو أديب: هل تحرير فلسطين فرض عين على المصريين فقط؟

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أي دولة تريد أن تحارب مصر، عليها أن تفكر كثيرًا قبل أن تُقدِم على ذلك.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن مصر اشترت قدرًا من الأسلحة شأنها شأن أي دولة تُقدِم على ذلك لتكون جاهزة لمواجهة أي تهديد تتعرض له.

وأوضح أن مصر ليست دولة معتدية على أحد، لكنّها تظل قادرة على الرد على أي اعتداء تتعرض له وأن تكون جاهزة لأي حرب تفرض عليها.

وتساءل أديب: «هل تحرير فلسطين فرض عين على المصريين فقط؟ هل يوجد في الفقه أن مصر هي فقط التي عليها تحرير فلسطين؟».

وشدد أديب على أن عقيدة جيوش العالم أصبحت تُعنَى بالمحافظة على أرواح عناصرها لمنع سقوط إصابات وليس حتى قتلى، محذرا من الزج بالدول في أمور غير مخطط لها وغير محسوبة.

ونوه بأنه لا يوجد دولة في المنطقة تتعرض للهجوم أكثر من مصر في مختلف المراحل سواء في الحرب أو السلام أو حتى الاقتصاد.