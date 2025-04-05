استحوذ بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ فى البلاد على ٢٫٧٥ مليار جنيه من قرض مشترك جارٍ تسويقه لصالح شركة «إنرشيا» للتنمية العقارية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن بنك مصر يتولى إدارة وتسويق القرض البالغ قيمته ٥٫٣٥ مليار جنيه منها ٢٫٧٥ مليار جنيه حصة البنك الحكومى ونحو ٩٠٠ مليون جنيه لبنك القاهرة، والمستهدف أن توجه ٢٫٥ مليار جنيه من قيمة القرض لسداد مديونيات مستحقة على الشركة لصالح البنكين، واستخدام ٢ مليار جنيه من القرض لتمويل مستحقات المقاولين وهيئة المجتمعات العمرانية.

ويوجه التمويل الذى يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بغرض المساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروع «جيفيرا» الذى تطوره الشركة فى الساحل الشمالى على مساحة ٦٤٠ فدانا، ويعد أكبر مشروعات الشركة.

وفى يناير ٢٠٢٣، حصلت «إنرشيا» على تمويل معبرى بقيمة ٨٥٠ مليون جنيه مناصفة مع كل من بنكى مصر والقاهرة، وتم توجيه قيمة القرض لتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة الرئيسى «جيفيرا» بالساحل الشمالى.

وتضم محفظة مشروعات الشركة نحو 8 مشروعات متنوعة من حيث الأنشطة والمواقع، وتم تنفيذ وتسليم 6 مشروعات منها، تتنوع بين السكنى والتجارى فى القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالى.

وتعمل «إنرشيا» على تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ٢٣ مليار جنيه خلال العام الحالى مقابل ١٠ مليارات جنيه حققتها الشركة العام الماضى، بحسب تصريحات أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى للشركة خلال فبراير الماضى، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف تسليم ٩٠٠ وحدة بمشروعاتها خلال العام الحالى مع ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات جنيه.