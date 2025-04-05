عُمان تدين قصف مدرسة دار الأرقم ومستودعا للمستلزمات الطبية في غزة

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أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن إدانة سلطنة عُمان للعدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من استهدافٍ متعمدٍ للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك قصفُ مركزٍ للإيواء تابعٍ لمدرسة دار الأرقم في حيّ التفاح، وتدميرُ مستودعٍ للمستلزمات الطبية والإغاثية التابعِ للمركز السعودي للثقافة والتراث.

وجددت سلطنة عُمان، مناشدتها المجتمعَ الدولي، ومجلسَ الأمن، باتخاذ الإجراءات الحاسمة لحماية المدنيين، ووقف هذه الانتهاكات المستمرة والخطيرة للقانون الدولي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وطالبت وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها قيامُ دولته المستقلة، وعاصمتُها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة جراء قصف طائراتها مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأدت المجزرة إلى سقوط إلى 31 شهيدا وأكثر من 100 مصاب.

وأقر جيش الاحتلال بقصف مدرسة دار الأرقم زاعما أنه هاجم "مجمع قيادة" لحماس، فيما نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ذلك، مؤكدا أن الهجوم استهدف مدنيين عزلا من النازحين.