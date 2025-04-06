اللواء سمير فرج: القضية الفلسطينية كانت ضاعت وحماس أحيتها وحققت الهدف من 7 أكتوبر

قال اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن حركة المقاومة الفلسطينية حماس كان لها دور محوري في إعادة إحياء القضية الفلسطينية، رغم التضحيات الكبيرة، مستشهدا بتضحيات الجزائر في سبيل استقلالها.

ورد خلال برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، «هل حماس هي التي جلبت كل هذا الدمار لغزة»، قائلا: «أنا بقول إن حماس في يوم من الأيام هي التي أحيت القضية الفلسطينية، ومهما كانت الخسائر 40 ألفا أو 50 ألفا، ما الجزائر خسرت مليون علشان تحقق استقلالها».

وأشاد بالمرونة التي أبدتها حركة حماس تجاه مصر بالموافقة على مقترح إدارة قطاع غزة بعد الحرب بترشيح 13 شخصية؛ ليس من بينهم أعضاء في الحركة، معتبرا ذلك مرونة جيدة.

وأضاف أن المطلوب من حماس خلال الفترة المقبلة هو إبداء «بعض المرونة الإضافية»، مشيرا إلى وضع رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «عقبة جديدة» أمام المفاوضات؛ بمطالبتها بالانسحاب بسلاحها من غزة.

وتابع: «نتمنى من حماس أن تكون أكثر مرونة الفترة المقبلة، لأن لم تعد لديها قدرة قتالية، الله يكون في عونهم، 17 شهرا يقاتلوا قتال الشجعان، وقاتلوا بلا شيء أمام عدو جبار».

واختتم مؤكدا أن «حماس حققت الهدف من عملية السابع من أكتوبر، وهو إعادة إثارة القضية الفلسطينية»، معقبا: «القضية الفلسطينية كانت ضاعت، وترامب كان سيأتي وتنتهي القصة، إنما حماس أثارت القضية الفلسطينية، والعالم كله اليوم يتحدث عنها وعن حل الدولتين».