الولايات المتحدة تبدأ في تحصيل رسوم ترامب الجديدة بنسبة 10%

بدأ موظفو الجمارك الأمريكية، اليوم السبت، تحصيل الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، ومن المقرر أن تبدأ في فرض رسوم أعلى على سلع من 57 شريكا تجاريا أكبر خلال الأيام المقبلة.

ودخلت الرسوم الجمركية الأساسية، البالغة 10%، حيز التنفيذ في الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك الأمريكية إيذانًا برفض ترامب التام لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي يعتمد على معدلات رسوم جمركية متفق عليها بشكل متبادل، وفق وكالة رويترز.

وقالت كيلي آن شو المحامية التجارية في مؤسسة هوجان لوفيلز والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب: «هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا».

وأضافت خلال فعالية لمؤسسة بروكينجز، أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل. وتابعت: «هذا أمر هائل. إنه تحول جذري وهام في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض».

وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة، إذ خسرت شركات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما قيمته خمسة تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق أمس الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين. وتراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن.

ومن بين الدول التي طُلب منها أولا دفع رسوم جمركية 10% أستراليا وبريطانيا وكولومبيا والأرجنتين ومصر والسعودية. وتشير نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الموجهة إلى شركات الشحن إلى عدم وجود فترة سماح للشحنات البحرية عند منتصف ليل السبت.

لكن نشرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية منحت فترة سماح مدتها 51 يوما للشحنات المحملة على السفن أو الطائرات والمتجهة إلى الولايات المتحدة قبل الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم السبت. ويجب أن تصل هذه الشحنات بحلول الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 مايو لتجنب رسوم الـ10%.

في نفس الساعة من يوم الأربعاء، من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها ترامب، والتي تتراوح بين 11% و50%، حيز التنفيذ.

وستُفرض رسوم جمركية 20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما ستُفرض رسوم جمركية 34% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصين إلى 54 بالمئة.

وقالت بكين اليوم السبت إن "السوق قالت كلمتها" برفضها رسوم ترامب الجمركية بعد أن فرضت واشنطن سلسلة من الإجراءات المضادة، ومنها رسوم إضافية 34% على جميع السلع الأمريكية وقيود على تصدير بعض المعادن الأرضية النادرة.

وقال ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: «تضررت الصين بشدة أكبر كثيرا مقارنة (بالضرر على) الولايات المتحدة، لم تكن (شدة الضرر) متقاربة بأي حال... هذه ثورة اقتصادية، وسننتصر. اصبروا، فلن يكون الأمر سهلا، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية».

وبعد نشر هذا التعليق بفترة وجيزة، شوهد ترامب وهو يصل إلى نادي ترامب الوطني للجولف في جوبيتر بولاية فلوريدا، بينما يقرأ مقالا في صحيفة نيويورك بوست يتناول رد الصين على رسوم ترامب الجمركية و"انهيار" سوق الأسهم.