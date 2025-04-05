مسرحية توتة توتة تحقق نجاحا جماهيريا خلال عرضها بمشروع مسرح المواجهة والتجوال

حقق العرض المسرحي "توتة توتة" نجاحا جماهيريا كبيرا خلال عرضه بمشروع "مسرح المواجهة والتجوال" خلال اليومين الماضيين في قريتي "سنتماي، ودنديط" في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتفاعل جمهور المدينتين مع العمل ولاقي إعجابهم.

عرض "توتة توتة" سيعرض خلال الفترة المقبلة في 25 قرية بـ4 محافظات بالوجه البحري وإقليم الدلتا، وهي "الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية"، والعرض من إنتاج مسرح المواجهة والتجوال، ويتناول قصص وسير التنويريين الذين كان لهم أثر كبير في العلم والثقافة والفنون، من خلال مبادرة "ولد هنا".

يأتي هذا المشروع في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، وهذا العرض بالتحديد مهم جدا للأجيال الجديدة لمعرفة النماذج المشرفة الذين خرجوا في ظروف أصعب من ظروف الأجيال الحالية، ولكنهم تميزوا وأصبحوا نماذج مشرفة لنا كمصريين، مثل أحمد زويل، فاروق الباز، أحمد لطفي السيد، الإمام محمد عبده، نبوية موسى، سميرة موسى، مصطفي محمود، مصطفى مشرفة، والمشروع مستمر في تقديم عروضه المميزة في مختلف محافظات الجمهورية.

مسرحية "توتة توتة" تهدف إلى المساهمة في تعريف الأجيال الجديدة في جميع محافظات مصر بالقامات والرموز المصرية بمختلف المجالات، وإظهار القدوة والمثل العليا لهم، لأنهم أثروا الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر، وساهموا في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع وهذا هو الهدف الرئيسي من تلك العروض التي تنشر الثقافة المسرحية في مختلف ربوع الجمهورية، وتدعم المواهب الشابة في مجال المسرح، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وتتعاون فيها وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارة التضامن.

مسرحية "توتة توتة" من تأليف وأشعار طارق عمار، وإخراج السعيد منسي، واستعراضات محمد ميزو، ديكور أحمد جمال، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وماكياج محمد عادل، ومساعدي الإخراج جهاد محمد، محمد عبدالله، ⁠يمنى عصام، ومخرج منفذ أحمد ماهر، والإنتاج للبيت الفني للمسرح، ومسرح فرقة المواجهة والتجوال، والذي يديره الفنان محمد الشرقاوي، ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين الشباب منهم: طارق عبدالعزيز، شنودة جمال، محمد سلامة، أيمن بشاي، ضحى محمد، منصور عبدالقادر، نادين محمد، إسراء حسن، متاوس مرقس، حمزة عبدالله، أحمد كارم، محمد عبدالله، عمرو سعيد، چنى خلف، محمد عربي.