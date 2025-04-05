ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى 3354 قتيلا على الأقل

ارتفع عدد الوفيات المسجلة جراء الزلزال المدمر في ميانمار إلى ما لا يقل عن 3354 شخصا، وفقا لما ذكرته التلفزيون الحكومي اليوم السبت.

ولا يزال هناك 220 شخصا آخر في عداد المفقودين، بحسب التقرير. ويقال إن معظم الضحايا في منطقة حول ماندا لاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، حيث تم العثور على 2122 جثة حتى الآن.

وكتب منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، الذي يتواجد حاليا في ماندا لاي، على منصة "إكس" اليوم السبت قائلا: "الدمار هائل. الأرواح فقدت. المنازل دُمرت. سُحقت سبل العيش. ولكن الصمود مذهل".

ويخشى الخبراء أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر منطقة سايانج وماندا لاي والعاصمة نايبيداو قبل أسبوع.

جدير بالذكر أن حكومة عسكرية تحكم ميانمار بشكل وحشي منذ انقلاب عام 2021، وهناك انتفاضات مسلحة ضد النظام في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت القيادة العسكرية عن وقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء لتسهيل أعمال الإنقاذ وإعادة الإعمار، لكنها استأنفت العمليات العسكرية بعد ذلك مباشرة.



