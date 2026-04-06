تعادل سلبي بين الإسماعيلي وطلائع الجيش في الدوري

الإثنين 6 أبريل 2026 3:18 ص القاهرة
كريم صلاح
نشر في: الأحد 5 أبريل 2026 - 10:11 م | آخر تحديث: الأحد 5 أبريل 2026 - 10:11 م

حسم التعادل السلبي مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش، التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية في الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد حالة تحكيمية أثارت الجدل في الدقائق الأخيرة.

وظلت المباراة هادئة نسبيًا على مدار شوطيها، مع محاولات متبادلة من الفريقين دون ترجمتها إلى أهداف، رغم بعض الفرص التي لاحت أمام المرميين.

وشهدت الدقيقة 88 اللحظة الأبرز في اللقاء، بعدما تمكن الإسماعيلي من تسجيل هدف بدا أنه سيمنحه نقاط المباراة، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء الهدف، ما أثار اعتراضات قوية من الجهاز الفني ولاعبي "الدراويش".

وبهذه النتيجة، اكتفى كل فريق بالحصول على نقطة واحدة، ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى 13 نقطة، بينما وصل طلائع الجيش إلى 23 نقطة ليواصل تواجده في المركز السابع بجدول الترتيب.


