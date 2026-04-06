الإثنين 6 أبريل 2026 3:00 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية شرق العاصمة اللبنانية بيروت

وكالات
نشر في: الأحد 5 أبريل 2026 - 8:53 م | آخر تحديث: الأحد 5 أبريل 2026 - 8:53 م

استهدفت غارة إسرائيلية ليل الأحد، شقة في مبنى داخل مجمع سكني في منطقة عين سعادة، الواقعة على تلة مشرفة على بيروت، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وبقيت المنطقة الواقعة شرق العاصمة اللبنانية بمنأى من تداعيات الحرب بين حزب الله واسرائيل التي كثفت الأحد غاراتها على جنوب بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات اللبنانية باستشهاد 1461 في الغارات الإسرائيلية على البلاد حتى اليوم الأحد.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للشهداء في الحرب بمقدار 39 في نحو 24 ساعة فقط. كما أجبر العدوان الإسرائيلي عن أكثر من مليون شخص على النزوح.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك