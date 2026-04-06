غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية شرق العاصمة اللبنانية بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية ليل الأحد، شقة في مبنى داخل مجمع سكني في منطقة عين سعادة، الواقعة على تلة مشرفة على بيروت، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وبقيت المنطقة الواقعة شرق العاصمة اللبنانية بمنأى من تداعيات الحرب بين حزب الله واسرائيل التي كثفت الأحد غاراتها على جنوب بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وفي وقت سابق، أفادت السلطات اللبنانية باستشهاد 1461 في الغارات الإسرائيلية على البلاد حتى اليوم الأحد.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للشهداء في الحرب بمقدار 39 في نحو 24 ساعة فقط. كما أجبر العدوان الإسرائيلي عن أكثر من مليون شخص على النزوح.