 سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ باتجاه غرب حماة - بوابة الشروق
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سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ باتجاه غرب حماة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 مايو 2021 - 4:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 مايو 2021 - 4:10 ص

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي بالصواريخ باتجاه مناطق الحفة باللاذقية ومصياف غرب محافظة حماة".

وأضافت أن "الأصوات التي سمعت في سماء اللاذقية وطرطوس (في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء) ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية".

وكان سكان محليون في محافظ اللاذقية على الساحل السوري قالوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدة انفجارات سمعت في محيط مدينة اللاذقية.

وأكد السكان لـ (د.ب.أ) أن اصوات انفجارات بعيدة سمعت في محيط المدينة وأن واحدا منها قرب قربة رأس شمرة شمال مدينة اللاذقية وشوهدت النيران في المكان.

وتقع قرية رأس شمرةعلى بعد 12 كيلومترا شمالي اللاذقية.

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