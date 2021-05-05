

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تصدي الدفاعات الجوية السورية لهجوم إسرائيلي صاروخي، استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة، في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.



وذكرت التقارير السورية الرسمية أن قوات الدفاع الجوي تصدت لصواريخ معادية إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.



وقالت قناة «الإخبارية» السورية، إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء استهداف مواقع مدنية في ريف اللاذقية.



وأعلن فوج إطفاء اللاذقية عن إخماد حريق ناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة.