إنجي المقدم عن دورها في «هجمة مرتدة»: بحب أتحدى نفسي وأعمل حاجة مختلفة

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها متخوفة من شخصية «نازلي» التي تقدمها في مسلسل «هجمة مرتدة» لأنها شخصية شريرة وسيكرهها الجمهور، معربة عن سعادتها بالمشاركة في العمل والتعاون مع المخرج أحمد علاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنها أعجبت بالشخصية من أول مكالمة تلقتها من المخرج أحمد علاء، الذي شرح لها تفاصيل الشخصية بالكامل، معقبة: «أنا بحب أتحدى نفسي وأعمل حاجة مختلفة كل مرة».

وأوضحت أنها تخيلت تفاصيل الشخصية سواء في نظراتها وجلستها، ذاكرة أنها أخذت وقتها في التجربة حتى تبلورة الصورة النهائية للشخصية في ذهنها.

وعن دورها في مسلسل «الاختيار2» وتجسيدها لزوجة الضابط زكريا، أوضحت أنها كانت خائفة وقلقة جدًا منها، خاصة وأنها كانت لا تريد أن ترتكب أي خطأ في عمل ناجح ويحبه الجمهور، لافتة إلى لقائها بزوجة الضابط زكريا الحقيقة والتي استفادت منها كثيرًا.

وذكرت أنها دونت خلفها تفاصيل عن الشخصية وملحوظات كثيرة من حديثها، متابعة: «حاولت أقرب من الشخصية على أد ما أقدر في حدود السيناريو المكتوب».

وعن شعورها أثناء تصوير أول مشهد لها في المسلسل وهو إبلاغها لزوجة الشهيد «محمد مبروك» باغتياله، أشارت إلى أنه كان مشهدًا هامًا شاركتها فيه الفنانة بشرى، قائلة إنهما اجتهدا لكي يخرج المشهد حقيقيًا للجمهور.

ولفتت إلى أن المشهد كان به الكثير من الحوار إلا أنهما اكتفيا ببعض الجمل الحوارية الهامة التي تليق على المشهد، مضيفة أن المخرج بيتر ميمي ترك لهما حرية إخراج المشهد بالشكل الذي يشعرون به.