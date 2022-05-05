بينيت يؤكد لبوتين دور الجيش الأحمر السوفيتي في دحر «النازية»

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت اليوم الخميس جملة من الملفات الدولية والثنائية الملحة، في ظل خلاف دبلوماسي اندلع بين البلدين مؤخرا.

وأكد بينيت على الدور الحاسم للجيش الأحمر السوفيتي في دحر النازية.

وبحسب بيان صدر عن الكرملين، نقلت قناة"آر تي عربية" مقتطفات منه اليوم"أعرب الزعيمان عن اهتمامهما المشترك بمواصلة تطوير علاقات الصداقة بين روسيا وإسرائيل ودعم الاتصالات بين البلدين".

وتناولت المكالمة مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تواصل روسيا عمليتها العسكرية.

وأولى بوتين وبينيت اهتماما خاصا إلى النواحي الإنسانية بما فيها العملية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء المدنيين من مصنع الصلب "آزوفستال" آخر معقل لقوات كييف في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

وحمل بيان الكرملين مسلحي التشكيلات النازية الأوكرانية المسؤولية عن احتجاز المدنيين داخل هذا المصنع.

وجاء في البيان: "لا يزال العسكريون الروس مستعدين لتوفير ممر آمن للمدنيين، وعلى سلطات كييف إصدار أوامرها للمسلحين المتحصنين في "آزوفستال" بإلقاء سلاحهم".

وأشار البيان إلى أن بوتين وبينيت، في ظل اقتراب عيد النصر على النازية في التاسع من آيار/مايو أكدا على "الأهمية الخاصة التي يحظى بها هذا التاريخ بالنسبة للشعبين اللذين يحتفظان بكل حرص بالحقيقة التاريخية عن أحداث تلك السنوات ويحييان ذكرى جميع الضحايا ومنهم من قضوا في الهولوكوست".

وذكّر الرئيس الروسي وفقا للبيان، بأن 40 بالمئة من اليهود الذين قتلوا في معسكرات الإبادة وجراء العمليات العقابية النازية، كانوا من مواطني الاتحاد السوفيتي، وطلب من بينيت نقل تمنياته بموفور الصحة والرفاه إلى المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية المقيمين في إسرائيل.

وتأتي هذه المكالمة على خلفية خلاف دبلوماسي بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الأصول اليهودية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا تضمن عدم وجود النازية في بلاده.

وأشار لافروف في هذا الحوار إلى أن "أشد المعادين للسامية كانوا عادة من اليهود أنفسهم"، ورجح أن هتلر من أصول يهودية.

وأثار تصريح لافروف ضجة واسعة في إسرائيل التي استدعت سفير روسيا، بينما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تصريحات نظيره الروسي بأنها "غير مقبولة وتمثل خطأ مروعا في التاريخ".

من جانبها، نشرت وزارة الخارجية الروسية بيانا دافعت فيه عن موقف لافروف، واصفة تصريحات لابيد بأنها "مناقضة للتاريخ" وحملت حكومة بينيت المسؤولية عن "دعم النظام النازي في كييف".

كما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن وجود مرتزقة إسرائيليين في صفوف كتيبة "آزوف" النازية المنخرطة في القتال إلى جانب كييف.