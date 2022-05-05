مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في حادثي سير بسوهاج

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم /الخميس/ وأصيب 4 آخرون في حادثي سير منفصلين بدائرة مركزى أخميم وجرجا بمحافظة سوهاج.



وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج اللواء محمد عبدالمنعم شرباش قد تلقى إخطارين بالحادثين، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول بمركز أخميم أثناء سير سيارة "ملاكي" قيادة حسني أ.أ. (40 عاما - سائق) على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المركز؛ اختلت عجلة القيادة فى يده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن وقد نتج عن ذلك مصرع هاني أ. (62 عاما - عامل)، وإصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزوجة المتوفي المدعوة لواحظ ع.أ. (61 عاما - ربة منزل) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "من مستقلي السيارة"، وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.



وفى مركز جرجا، تبلغ بوقوع حادث تصادم ومتوفيين ومصابين أعلي كوبري جرجا العلوي بدائرة المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة أحمد م.أ. (21 عاما - طالب)، اختلت عجلة القياده فى يده وإصطدم بدراجة بخارية كانت تشارك فى زفاف عروسين قيادة حسن ع.م. (16 عاما - طالب)، وقد نتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة البخارية، وشخص برفقته يدعى مصطفى أ.م. (14 عاما - طالب)، وإصابة قائد السيارة بإشتباه كسر بالكتف الأيمن، وعلي ع.ج. (25 عاما - حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية) بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقد تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي جرجا العام والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين وتولت النيابة العامة التحقيق.