مقتل ثلاثة إسرائيليين واثنان في حالة خطيرة في هجوم مزدوج قرب تل أبيب

أكدت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، مساء الخميس، مقتل 3 إسرائيليين في عملية طعن بـ"فأس" وإطلاق نار في منطقة "العاد" شرق تل أبيب.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن فلسطينيا نفذ عملية طعن في منطقة "العاد" بواسطة "فأس" وأصاب 6 إسرائيليين، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن العملية قام بها منفّذان أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" إن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، إلى جانب إصابتين، إحدهما متوسطة والأخرى طفيفة.

وتضاربت الأنباء حول العملية إذ قالت الإذاعة الإسرائيلية إنه تم إطلاق النار على منفذ العملية، بينما ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن الشرطة الإسرائيلية تجري عمليات بحث عن سيارة يشتبه بانسحابها من مكان العملية.