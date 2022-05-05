مصرع شخص وإصابة آخر بحادث تصادم دارجة نارية أمام مزلقان بلتان بطوخ

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لقى شخص مصرعه وأصيب اخر بحادث تصادم دارجة نارية امام مزلقان بلتان دائرة مركز شرطة طوخ، بطريق مصر اسكندرية الزراعي، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها التعليمي، والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطاراً من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد وقوع حادث تصادم دراجة نارية، أمام مزلقان بلتان دائرة المركز، بطريق مصر اسكندرية الزراعي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاه شخص واصابة آخر، لمستشفى بنها التعليمي وتولت النيابة التحقيق.