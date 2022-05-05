بوروندي تؤكد مقتل 10 من جنودها في هجوم مسلح في الصومال

أعلن الجيش البوروندي أن 10 من جنوده قتلوا في هجوم شنته جماعة الشباب على قاعدة عسكرية لمهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال أول أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا الإعلان يعتبر تأكيدا نادرا من جانب الدول التي يشارك جنودها في محاربة التمرد في الصومال بأن جنودا لها سقطوا ضحايا. وقد زعمت جماعة الشباب أنها قتلت 173 جنديا.

وقال الكولونيل فلوربيرت بايريكي المتحدث باسم الجيش البوروندي في بيان له اليوم الخميس في العاصمة التجارية بوجمبورا إنه بالإضافة إلى العشرة جنود القتلى، أصيب 20 آخرون، وهناك 5 في عداد المفقودين.

وتعتبر بوروندي، بعد أوغندا، ثاني أكبر دولة مساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام في الصومال.