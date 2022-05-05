استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 597 إصابة جديدة و 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و8 آلاف و740 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و15 وفاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 118 إصابة وصفر وفيات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 103 آلاف و606 إصابات، كما بلغت حصيلة الوفيات 8527 حالة.



وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن 64 وفاة و 9757 إصابة ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 100 ألفا و471 حالة وفاة وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين 818 ألفًا و125 إصابة.



وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 11 حالة إصابة واحدة، وصفر وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى 792 ألفًا و 599 إصابة، والوفيات إلى 9709 حالات وفاة.



وسجلت كينيا 12 حالة إصابة وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و818 مصابًا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 5649 حالة.



وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 142 ألفا و312 حالة وتستقر الوفيات عند 95 حالة.



وسجلت روسيا 5011 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18 مليونا و211 ألفا و178 إصابة.. كما ارتفعت الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 376 ألفا و560 حالة وفاة بعد تسجيل 139 حالة جديدة أمس.



وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 5 آلاف و191 حالات إصابة و31 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و348 ألفا و756 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و315 وفاة.



أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم /الخميس/ تسجيل 48 ألفا و255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 138 حالة وفاة مرتبطة به خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وسجلت بريطانيا 7406 إصابة، و438 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 مليونا و102 ألفا و 983 مصاب والوفيات إلى 175 ألفا و 984 حالة.



وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 44 ألفا و 225 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 28 مليونا و 849 ألفا و 915 إصابة مؤكدة، كما سجلت 122 حالة وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 146 ألفا و498 حالة وفاة.



وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 1147 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و 521 ألفا و 474 إصابة مؤكدة، كما سجلت 5 حالات وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 7 آلاف و108 حالات وفاة.



وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية هناك عن تسجيل 4116 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، و 50 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 775 آلفا و 321 حالة، والوفيات إلى 39 ألفا و 531 حالة.



وفي تشيلي، تم تسجيل 3309 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 569 آلفا و 492 حالة، والوفيات إلى 57 ألفا و 597 حالة.



وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 62 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 905 آلاف و 212 إصابة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 21 ألفا و924 حالة.