كاسيميرو ردا على رغبة صلاح: لكل مباراة قصة مختلفة

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مواجهة نارية ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، عندما يستضيف ملعب (دو فرانس) نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

نجم وسط ريال مدريد، البرازيلي كارلوس كاسيميرو، رد في تصريحات لإحدى القنوات البرازيلية بعد تأهل النادي المكلي، لنهائي الأبطال، على التصريحات التي أدلى بها محمد صلاح نجم ليفربول، والتي أعلن من خلالها، رغبته في مواجهة ريال مدريد بالمباراة النهائية، لتكرار المواجهة النارية موسم 2018.

وتأهل ريال مدريد للنهائي متخطيا مانشستر سيتي الإنجليزي، بينما أقصى ليفربول فريق فياريال الإسباني.

وقال كاسيميرو للقناة البرازيلية TNT سبورتس :" لكل مباراة قصة مختلفة، من الواضح أن صلاح يرغب في إعادة مباراة 2018، لأنه كان قد أصيب".

وأضاف:" نعلم أن المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول لن تكون سهلة".

وأتم:" مسيرة ليفربول للوصول إلى نهائي الأبطال كانت قوية، علينا احترامهم".

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو المقبل على ملعب دو فرانس.