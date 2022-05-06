أنشطة ومسابقات وألعاب ترفيهية ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب كفر الشيخ

تستمر مراكز شباب كفر الشيخ في استقبال المترددين عليها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لليوم الرابع على التوالي بمراكز شباب قلين، وذلك للمشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور ضمت مبادرة العيد: "أحلى في مراكز الشباب"، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب.



وأعرب الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عن سعادته بالإقبال الذي شهدته مراكز شباب المحافظة من النشء والشباب وأعضاء مراكز الشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وتوفير الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفسا شبابيا ورياضيا واجتماعيا للمواطنين.



جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أطلق إشارة البدء لمبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، حيث استقبلت مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية ما يقرب من 4 مليون متردد من الجماهير والأعضاء، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تفعيلاً للدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، في ضوء سياستها الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.