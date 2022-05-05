ضبط وتحرير ٨٥٢ مخالفة مرورية بكفر الشيخ

شنت إدارة مرور كفر الشيخ اليوم ، حملة مرورية بمدينة كفرالشيخ ، تحت إشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٨٥٢ مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورتة على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.