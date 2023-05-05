مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون ويحيي آمال ليفربول الأوروبية

أحيا فريق مانشستر يونايتد بصيصا من الأمل لغريمه التقليدي ليفربول في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الخسارة صفر / 1 أمام مضيفه برايتون، مساء الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ28 للمسابقة.

وارتدى الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيله هدف برايتون الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بتلك النتيجة، بقي مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 63 نقطة من 33 مباراة، متفوقا بفارق 4 نقاط فقط على ليفربول، صاحب المركز الخامس، الذي خاض 34 لقاء، ويتبقى له 4 مباريات فقط على نهاية مبارياته في البطولة.

في المقابل، رفع برايتون رصيده إلى 55 نقطة في المركز السادس، بعدما لعب 32 مباراة، لينعش هو الآخر حظوظه في الصعود لدوري الأبطال.