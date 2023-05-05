مدرب دورتموند: لن نفقد الأمل في التتويج بلقب البوندسليجا

قال ايدين تيرزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند إن الفريق لن يفقد الأمل في منافسته الشرسة مع بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم.

وكشف المدرب أن الفريق قد يستفيد مجددا من جهود نيكو شلوتربيك ورافاييل جيريرو، العائدين من الإصابة، في المباراة المقررة أمام فولفسبورج مساء الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من البوندسليجا.

وفقد بوروسيا دورتموند صدارة الدوري لصالح بايرن ميونخ مطلع هذا الاسبوع بعد أن تعادل دورتموند مع بوخوم 1 / 1 وفاز بايرن ميونخ على هيرتا برلين 2 / صفر، لكن تيرزيتش أكد تمسكه بأمل انتزاع الصدارة من جديد خلال المراحل الأربع المتبقية من الموسم.

ويخوض دورتموند ثلاثة من مبارياته الأربع المتبقية هذا الموسم على ملعبه، وهو ما يمنحه الأمل في ظل حقيقة أنه الفريق الأفضل على ملعبه خلال هذا الموسم في البوندسليجا.

لكن دورتموند سيخوض كل من مبارياته الثلاث المقبلة بعد مباريات بايرن، بينما تقام جميع مباريات المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة في توقيت واحد يوم 27 مايو.

وقال تيرزيتش في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة :"في الأسابيع الأخيرة، كانت هناك تغييرات في الصدارة. نعرف أن مصيرنا ليس بأيدينا فقط في الوقت الحالي، لكننا يمكننا تعزيز فرصتنا عبر تحقيق أربعة انتصارات، لذلك علينا مواصلة الضغط."

وأضاف :"نتمتع بديناميكية جيدة للغاية بالفريق. بالطبع يهتم اللاعبون أكثر بعد الانتكاسات. الأمر يتعلق بكوننا لدينا هدف مشترك."

وتابع :"الشيء الوحيد الذي يمكننا التأثير فيه هو مبارياتنا. علينا مواصلة التقدم."