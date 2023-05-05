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توجه أحمد بهاء ومو عرقان، أعضاء فريق شارموفرز، ومغني الراب عفروتو، إلى موقع حفلهم المقبل، المقرر إقامته ضمن حفلات الساوند كلاش الموسيقية، يوم الجمعة 12 مايو الجاري بأحد مولات مدينة 6 أكتوبر، وذلك لمتابعة سير التجهيزات والترتيبات المبدئية الخاصة به.

وعبر أعضاء فرقة شارموفرز وعفرتو عن حماسهم الشديد لمقابلة جمهورهم في "الساوند كلاش"، والذي يعد واحد من أقوى وأكبر مصنع للمزيكا في مصر والوطن العربي.

وأعلنت الجهة المنظمة أسعار تذاكر الحفل، حيث جاءت بسعر موحد، وهو 380 جنيها.

جدير بالذكر أن فرقة شارموفرز قد طرحت، مؤخرا، الأغنية الدعائية لفيلم "رمسيس باريس" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.