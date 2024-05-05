وزيرة الهجرة: لا مد إضافي لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

نفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، إمكانية مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى، موضحة أن المبادرة اُعتمدت بقانون انتهى يوم 29 أبريل الماضي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الوزارة قررت منح شهر سماح للانتهاء من إجراءات ربط الودائع والدفع الخاصة بالمسجلين على التطبيق فقط.

ونوهت بأن المصريين في بعض الدول الأوروبية والكثير من الدول الإفريقية ودول النزاعات والحروب المسلحة، اشتكوا من عدم قدرتهم على التحويل، كما أن البعض في دول أخرى غير مسموح لهم فتح حسابات بالدولار.

وذكرت أن الوزارة تبحث بالتعاون مع البنك المركزي أفضل سبل التحويل لتلك الفئة، من خلال الحساب البنكي المعتاد، أو مكاتب الصرافة، أو إحدى الوسائل المعتادة للتحويل النقدي، أو تحويل الأموال عبر أحد الأقرباء في دول الخارج، أو إحضار النقود وتسجيلها في المطار.

وفي سياق متصل، تحدثت الوزيرة عن الجهود المبذولة للتأمين على المصريين بالخارج، قائلة إن هيئة التأمينات والمعاشات أطلقت برامج للتأمين والمعاش للمصريين بالخارج بالدولار، يستطيعون الاشتراك فيها مباشرة إلكترونيًا على التطبيق الخاص بالهيئة.

وقالت إن «المجمعة التأمينية التأمين الصحي تخصص عددًا من الأوعية للمصريين في الخارج الراغبين في الاستفادة بها»، لافتة إلى أن شهادة «معاشك بكرة بالدولار» تطرح للمغتربين وعاء متميزًا من المعاشات؛ يتسم بالسهولة والمرونة في الحد الزمني والقسط المدفوع.

وأعلنت أن الوزارة بصدد إطلاق صندوق طوارئ للمصريين بالخارج، مضيفة: «اشتراك العضوية بسيط عبارة عن بضع دولارات، حتى يتمكن الصندوق من أن يكون وعاء ادخاريا للصرف من عوائده على الحالات الطارئة».