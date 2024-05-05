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أكّد مسئول إسرائيلي، حدوث أضرار كبيرة جراء الهجوم الواسع الذي نفذه حزب الله على مستوطنة كريات شمونة على الحدود مع لبنان.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس بلدية كريات شمونة، قوله القصف الذي استهدف البلدة تسبب بأضرار كبيرة ودمر منازل عدة.

دمار في كريات شمونة جراء الهجوم الصاروخي من جنوب لبنان pic.twitter.com/6l7kvTlxa6 — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) May 5, 2024

وكانت صحيفة معاريف، قد أفادت بإطلاق نحو 65 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل وشمال الجولان المحتل.

‼️🚨 مشاهد من سقوط صاروخ باتجاه كريات شمونة بالداخل المحتل pic.twitter.com/VJt3pYsV8J — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) May 5, 2024

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن حزب الله، استهداف مستوطنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ، ردا على استشهاد وإصابة لبنانيين بغارة على بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وقال حزب في بيانه، إن عناصره استهدفوا مستوطنة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.

وأضاف: «الاستهداف جاء ردًا على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل، وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين». وفي وقت سابق الأحد، استشهد ثلاثة مدنيين لبنانيين وجرح آخرون، بغارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.