مرموش يشارك في خسارة فرانكفورت أمام ليفركوزن بالدوري الألماني

خسر فريق آينتراخت فرانكفورت أمام نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 5 - 1، في المباراة التي أقيمت على ملعب دوتش بانك مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ 32 من الدوري الألماني «بوندسيلجا».

وأحرز خماسية ليفركوزن جرانيت تشاكا (ق12) وباتريك شيك (ق44) وازيكويل بالاسيوس (ق58) وجيريمي فريمبونج (ق77) وفيكتور بونيفاس (ق89)، فيما سجل هدف فرانكفورت الوحيد هوجو إيكيتيكي (ق32).

وشارك عمر مرموش مهاجم منتخبنا الوطني، في مباراة فريقه فرانكفورت أمام ليفركوزن التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وبتلك النتيجة، رفع ليفركوزن المتوج باللقب رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند 45 نقطة في المركز السادس.