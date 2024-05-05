محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبو تيج للتهنئة بعيد القيامة المجيد

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أبو تيج، مقدمًا التهنئة للأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا والغنايم، وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافقه خلال الجولة النائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، ومن أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج، وممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا، والعميد عبدالرحمن حسين رئيس مركز ومدينة أسيوط، وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، وفضيلة الشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين، والمهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة.

كما رافق المحافظ في زيارته، كل من مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، والدكتور صلاح على مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ وأحمد عز الدين مصطفى مدير مكتب الشؤون الدينية بالمحافظة وعزة عبدالعال مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وبدأت الزيارة باستقبال شعب الكنيسة للمحافظ ومرافقوه، وكان في استقباله الأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا والغنايم، وبعض آباء وكهنة الكنيسة.

وقدم المحافظ التهنئة لمطران أبو تيج وجميع شعب الكنيسة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدًا وحدة الشعب المصري والتفافه خلف قائده المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قائد مسيرة التنمية وصافح الشباب والأهالي، معبرًا عن سعادته لتواجده في تلك المناسبة وسط شعب وأبناء الكنيسة للمشاركة في الاحتفال بالعيد.

كما قدم محافظ أسيوط التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة بعيد القيامة المجيد، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة وان يعم الخير والرخاء جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى التطور والتنمية التي شهدتها قرى الريف المصري في ظل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات، مناشدًا الجميع المشاركة في مسيرة التنمية وتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية الحقيقية ودعم خطط التنمية.

من جانبه قدم مدير الدعوة بالأوقاف، التهنئة لمطران أبو تيج وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، نيابة عن قيادات وائمة مديرية الاوقاف بأسيوط، مشيرًا إلى أهمية تلك المناسبات التي تجمع أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط لتبادل التهاني والمعايدات الجميلة في جو يسوده المحبة والسلام.

من جانبه وجه الأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا والغنايم، الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق له، لحرصهم على التواجد وتقديم التهاني بمناسبة العيد.

وأشار إلى حجم الإنجازات التي تحققت على ارض مصر الغالية ومحافظة أسيوط بصفة خاصة، وبخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في تنمية حقيقة للقرى والنجوع، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.

وكان محافظ أسيوط قد بدأ أمس السبت، زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد القيامة المجيد، كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.