القضاء الإيراني يتوعد المحتجين مع دخول التظاهرات أسبوعها الثاني

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الاثنين، عن حملة قمع ضد المتظاهرين الذين خرجوا في عدة مدن خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بالتغيير في البلاد.

ونقلت منصة ميزان القضائية عن رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، قوله: "على مثيري الشغب أن يعلموا أنه رغم إبداء الليونة في المراحل السابقة، فلن تكون هناك تنازلات بعد الآن".

وأشار إيجئي إلى عبارات التضامن مع المتظاهرين من قبل الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، واصفا إياهما بـ "الأعداء الرئيسيين لشعبنا".

وكان النظام الإيراني قد أظهر، عقب اندلاع الاحتجاجات الأسبوع الماضي، رغبة في الانخراط مع المتظاهرين، حيث وعد الرئيس المعتدل مسعود بزشكيان بإجراء إصلاحات، إلا أن تلك الوعود فشلت في تهدئة الاضطرابات؛ إذ يرفض العديد من المتظاهرين الشباب النظام الإيراني برمته.

وأفادت التقارير أن محسني إيجئي أصدر تعليماته للمدعي العام وممثلي الإدعاء بالتحرك بحزم ضد أعمال الشغب وضد أولئك الذين يقدمون المعدات والموارد لمثيري الشغب.