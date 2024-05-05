الشرطة الأمريكية تعتقل العشرات في معهد شيكاغو للفنون مع استمرار المظاهرات الداعمة للفلسطينيين

ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على حوالي 50 شخصا من بينهم بعض الطلاب في معهد "شيكاغو للفنون"، أمس السبت، بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكره متحدث باسم المعهد.

وأضاف المتحدث في بيان: "اليوم، بدأت مجموعة من الأفراد، من بينهم بعض طلاب معهد شيكاغو للفنون؛ احتجاجا في حديقة "نورث جاردن" التابعة لمعهد الفنون، ومع تقدم المظاهرة حاصر المتظاهرون أحد أفراد شرطة الأمن ودفعوه وسرقوا مفاتيح المعهد وأغلقوا مخارج الطوارئ وسدوا البوابات، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث، أنه تم عرض مكان بديل على المتظاهرين؛ للتوجه إليه لمواصلة الاحتجاج في الحرم الجامعي، لكنهم لم يقبلوا هذا العرض.

وقال المتحدث، إن إدارة شرطة شيكاغو ساعدت في إنهاء الاحتجاجات واعتقال الأفراد.

وتستمر الاحتجاجات، التي تطالب الكليات والجامعات الأمريكية بسحب أموالها من العمليات العسكرية والحكومية الإسرائيلية في غزة، أو الشركات التي يزعم المتظاهرون أنها تستفيد منها، في الانتشار في حرم الجامعات بمختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك جامعات "ييل" و"نيويورك و"هارفارد" ومعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا وغيرها.

ورفضت بعض الجامعات سحب استثماراتها، بينما قالت جامعات أخرى إنها ستجري محادثات مع الطلاب المتظاهرين، بشأن مخاوف الاستثمار، بينما تحاول قمع احتجاجات واسعة النطاق.

ولدى الكثير من الجامعات، تاريخ طويل من سحب الاستثمارات، في شركات لها صلات بقضايا سياسية ساخنة أو تدعمها، بطريقة أخرى، مثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري وغير ذلك من الممارسات.

وانجرفت الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل في غزة نحو اتجاهات قاتمة في بعض الأحيان، حيث ردد أفراد عبارات تحريضية ومعادية للسامية، جعلت بعض الطلاب اليهود يشعرون بعدم الأمان.

ونفذت الشرطة، عمليات كبرى خلال الأيام الأخيرة لإخلاء مخيمات احتجاج مؤيدة للفلسطينيين، منها مبنى يشغله طلاب في جامعة كولومبيا بنيويورك.