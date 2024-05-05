القوات الجوية الأوكرانية تسقط 23 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

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أسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية 23 من أصل 24 طائرة بدون طيار روسية خلال الليلة الماضية.

وأعلن ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت 24 طائرة مسيرة استهدفت المنطقتين الشمالية والجنوبية للبلاد.

وأضاف أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية ومجموعات النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية صدت الهجوم الجوي، وتم تدمير 23 من أصل 24 في مناطق خاركيف وخيرسون ودنيبروبتروفسك.

وتتبادل موسكو وكييف الهجمات بالطائرات المسيّرة بشكل منتظم في سياق الحرب القائمة بين الطرفين، وذلك دون أن يلوح في الأفق حل قريب.