راسان السعودية تعتزم بيع 30% من أسهمها في طرح عام أولي بالرياض

تعتزم شركة التكنولوجيا المالية السعودية "راسان" بيع حصة 30% من أسهمها في طرحها العام الأولي في الرياض، مما يجعلها واحدة من أوائل الشركات في القطاع التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة.

وستعرض "راسان" ومستثمروها 22.7 مليون سهم في الطرح العام الأولي، بما في ذلك 5.3 مليون سهم جديد، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان صادر اليوم الأحد.

وستستمر عملية تحديد السعر للمستثمرين المؤسسيين من 12 إلى 16 مايو، في حين سيتمكن المستثمرون الأفراد من تقديم عطاءات من 29 إلى 30 مايو.

واستعانت "راسان" بمورجان ستانلي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشارين ماليين مشتركين ومديري سجل اكتتاب ومتعهدي اكتتاب للطرح، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز في عام 2023.

وحققت "راسان" إيرادات بلغت 256 مليون ريال سعودي (68 مليون دولار) في عام 2023.

وتأسست راسان في عام 2016، وتدير منصات تأمين عبر الإنترنت مثل تأميني وتريزا.

وستكون راسان رابع شركة سعودية تعلن عن طرح عام أولي في الأسبوعين الماضيين، مع انتعاش سوق الإدراج في المملكة بعد فترة هدوء قصيرة.

وأطلقت مجموعة الرعاية الصحية السعودية، مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، اكتتابا عاما يصل إلى 763 مليون دولار يوم الخميس تم بيعه في غضون ساعة.



