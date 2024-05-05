فرار 8 سجناء ومقتل 4 آخرين في محاولة هروب من سجن بشمال هايتي

أعلنت السلطات في هايتي أن ثمانية سجناء قد فروا من سجن في شمال البلاد، وتم قتل أربعة آخرين خلال محاولتهم الهروب.

وذكرت الشرطة المحلية أن ثمانية سجناء تمكنوا من الفرار مساء أمس من أحد السجون الواقعة في شمال هايتي، مشيرة إلى مقتل أربعة سجناء آخرين بأيدي الشرطة أثناء محاولتهم الفرار.

وقال ليونيل جوزف، المتحدث باسم شرطة المقاطعة الشمالية الغربية، في مؤتمر صحفي "من بين الهاربين الثمانية، قبض على ستة".

وقال إن الشرطة تدخلت في السجن الواقع في منطقة بور-دو-بيه على الساحل الشمالي للبلاد، وقتلت أربعة سجناء كانوا يحاولون الهروب من المجمع.

وأضاف أن المعتقلين هربوا من زنزانة تضم 37 شخصا.

ولملاحقة المعتقلين الفارين، طلبت السلطات القضائية والشرطية من سكان بور-دو-بيه ملازمة منازلهم.

من جانبه قال المسؤول الحكومي جير بيير لراديو "ماجيك 9" في بور أو برنس، إن المعتقلين الـ37 في هذه الزنزانة مدانون بارتكاب جرائم عنف ويعتبرون خطرين.

ومنذ الهجمات التي شنتها عصابات نهاية شهر فبراير الماضي والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، فر أكثر من 4600 معتقل، حسب الأمم المتحدة، من سجون هذا البلد الكاريبي الفقير الذي وقع في أزمة خطيرة.

وتشهد هايتي منذ عقود فقرا وكوارث طبيعية وعدم استقرار سياسي وأعمال عنف تنفذها عصابات.

ومنذ أواخر فبراير تشهد هايتي التي كانت تعاني أصلا أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدا للعنف، إذ اتحدت عصابات عدة لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحي رئيس الوزراء أرييل هنري.