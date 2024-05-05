سوناك يتحدى نقل المعركة إلى حزب العمال رغم خسائر حزبه في انتخابات رئاسة البلديات

شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على أن الالتزام بخطته سيحقق النجاح لحزب المحافظين بعد أن تعرض حزبه لخسائر صادمة في انتخابات رئاسة البلديات في أكبر مدينتين في إنجلترا.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إنه في هزيمة انتخابية لحزب المحافظين في ويست ميدلاند، انتزع ريتشارد باركر الذي ينتمي لحزب العمال فوزا أمام رئيس بلدية ويست ميدلاند المحافظ المنتهية ولايته أندي ستريت بفارق 1508 صوت فقط.

وانتزع حزب العمال فوزا في انتخابات رئاسة بلدية لندن، حيث حصل صادق خان على فترة ولاية ثالثة تاريخية في منصبه، بأغلبية بلغت نحو 275 ألف صوت على منافسته من حزب المحافظين سوزان هول.

وظهرت النتائج في 106 من أصل 107 من مجالس انجلترا التي جرت الانتخابات لاختيار أعضائها في 2 مايو، وأظهرت أن حزب العمال فاز بـ 1140 مقعدا، بزيادة قدرها أكثر من 200 مقعد.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الديمقراطيين الليبراليين انتزعوا المركز الثاني من المحافظين، بحصولهم على 521 مقعدا، بزيادة نحو 100 مقعد.

وجاء المحافظون خلفهم بفارق ضئيل فقط بحصولهم على 513 مقعدا، بانخفاض حوالي 400 مقعد.



