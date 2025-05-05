تقرير: إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد يعمل بالوقود الصلب

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية يوم الأحد عن أحدث صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب، وذلك على خلفية تهديدات من الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي في البلاد.

وعرض التلفزيون صاروخ "قاسم بصير" الباليستي خلال مقابلة مع وزير الدفاع الجنرال عزيز نصير زاده. وقال إنه يتضمن تحسينات في كل من التوجيه والقدرة على المناورة للتغلب على طبقات الدفاع وتجاوز أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ بسهولة.

وتم إجراء آخر اختبار للصاروخ في 17 أبريل الماضي.

وأوضح التلفزيون أن الصاروخ يبلغ مداه 1200 كيلومتر على الأقل. وقال أيضا إن الصاروخ يمكنه تحديد وضرب هدف محدد من بين عدة أهداف دون توجيه بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وبدقة متناهية.

وردا على تعليق وزير الدفاع بيت هيجسيث في الأول من مايو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، والذي حذر فيه إيران بشأن دعمها للحوثيين في اليمن، قال نصير زاده إنه إذا بدأت الولايات المتحدة أو إسرائيل حربا، فإن إيران ستضرب مصالحهما وقواعدهما وقواتهما "أينما كانوا ومتى لزم الأمر".

وأضاف نصير زاده:"ليس لدينا أي عداء تجاه الدول المجاورة ونسعى إلى علاقات أخوية، ولكن في حالة وقوع هجوم، ستعتبر القواعد الأمريكية في المنطقة أهدافا مشروعة".

وفيما يتعلق بالهجوم الصاروخي الأخير الذي شنه الحوثيون اليمنيون على إسرائيل، قال نصير زاده إن اليمن دولة مستقلة تتخذ قراراتها بنفسها، ورفض محاولات الولايات المتحدة ربط إيران بالصراع هناك.

يأتي الإعلان عن الصاروخ وسط تصاعد التوترات في أعقاب الهجوم على مطار بن جوريون الإسرائيلي من قبل الحوثيين.